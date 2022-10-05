У боевиков ВСУ есть «верный способ» находить «колаборантов и предателей» среди гражданского населения Артемовска, рассказал один из военнослужащих. По его словам, достаточно приветливо помахать рукой идущим навстречу гражданским, чтобы понять, чью сторону они поддерживают.

Так, если люди машут в ответ и вежливо здороваются, то это свои. Если же местные прячут глаза, не идут на контакт и не машут, они ждут, когда в город придут российские войска, сообщил националист.

Поиск «предателей» – одно из любимых занятий украинской армии и властей. Так, в Николаеве даже проводят облавы, чтобы вычислить всех поддерживающих Россию граждан. Для этого город полностью закрывается на выезд, после чего на несколько дней объявляется комендантский час.