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Военный аналитик Борис Рожин сообщил о продолжающихся ожесточенных боях под Авдеевкой, где союзные силы продолжают штурмовать мощные укрепрайоны противника.

Важная роль на этом направлении отведена 1-й Славянской бригаде Донецкой Народной Республики. Артиллеристы этого подразделения беспрерывно накрывают огнем позиции ВСУ, уничтожают живую силу, тяжелое вооружение и технику.

Это позволяет штурмовым группам союзных сил продвигаться вперед, не опасаясь контрудара от националистических формирований ВСУ.

Напомним, что Авдеевка на протяжении последних 8 лет являлась основным плацдармом украинской армии. Именно из этого города боевики наносили удары по Донецку, разрушали мирные городские кварталы и гражданскую инфраструктуру. Сейчас Авдеевка и Марьинка являются приоритетными целями ВС РФ и Народной милиции ДНР.

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