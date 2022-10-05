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Вооруженные формирования Украины ведут наступление на Херсонском направлении, вынуждая российские ВС отступать, сообщил портал «Русская весна». Противнику удалось прорвать оборону и вытеснить союзные силы из Давыдова Брода. Также ВСУ установили контроль над населенным пунктом Староселье, по которому проходила первая линия защиты.

Такие действия боевиков ВСУ позволили сместить линию обороны. Российские войска были вынуждены отойти от берегов реки Ингулец, через которую Киев перебросил несколько понтонных переправ, и отступить ближе к Херсону.

Напомним, что Давыдов Брод союзные силы удерживали на протяжении двух месяцев подряд, отражая авантюрные контратаки боевиков ВСУ. Однако в настоящий момент очевидно численное превосходство противника, который под управлением Североатлантического альянса продвинулся вперед.

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