Прорыв Новой Каменки в Херсонской области, который намеревались организовать ВСУ, завершился очередным провалом. Киев не прекращает бросать своих боевиков в авантюрные наступления, несмотря на то, что каждое из них в результате превращается в кровавое фиаско, пишет «Русская весна».

Бой длился несколько часов, причем обе группы украинских националистов были полностью уничтожены. Они пошли в атаку под прикрытием бронетехники, но столкнулись с российскими подразделениями ВДВ.

Десантники пропустили группы боевиков вглубь региона, после чего нанесли удары из противотанковых ракетных комплексов. Также эффективно отработала ствольная и реактивная артиллерия, превратившая технику врага в бесполезный металлолом. Некоторым бойцам ВСУ все же удалось спастись, но они были взяты в плен.