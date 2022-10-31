Украинские ВС наносят артиллерийские удары по позициям российских войск из населенного пункта Давыдов Брод, а также организует наступление на Брускинское. Однако ВС РФ пока сдерживают этих их порывы, также используя артиллерийское вооружение, штурмовики, истребители и фронтовые бомбардировщики.

Под Брускинским, по словам Кирилла Стремоусова, занимающего пост замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, ВС РФ разбили бронегруппу боевиков, уничтожили 4 единицы бронетехники и столько же оснащенных пулеметами пикапов. Кроме того, ВСУ потеряли несколько десятков своих бойцов.

Всего же за минувшие сутки Киев потерял убитыми больше 60 военных, а также 17 бронеавтомобилей и 12 легких багги.