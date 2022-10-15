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15 октября в Запорожье неспокойно с раннего утра. Российские ВС атаковали критическую инфраструктуру города, что привело к отключению электричества сразу в нескольких районах, пишет портал «Русская весна».

Военные журналисты отмечают, что удары также наносились по объектам ВСУ. Киев сейчас накапливает крупные подразделения на Запорожском направлении, ставя перед собой цель выйти к побережью Азовского моря, а также вернуть контроль над АЭС в Энергодаре. Но массированные ракетные атаки не позволяют собрать мощный ударный кулак.

Удар по Запорожью утром субботы подтвердил киевский ставленник Александр Старух. Он рассказал об атаке стандартной фразой о попадании ракет по «объекту инфраструктуры», не раскрывая каких-либо подробностей.

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