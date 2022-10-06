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В последние сутки напряженные позиционные бой идут под Авдеевкой, к которой приковано внимание России и многих зарубежных СМИ, пишет портал «Русская весна». Украинские боевики используют минометы и ствольную артиллерию, пытаясь отражать атаки подразделений Народной милиции Донбасса на промышленную зону города.

Стратегически важный населенный пункт, который используется ВСУ в качестве плацдарма для беспрерывных обстрелов Донецка, превращен боевиками в неприступную крепость. Однако союзные силы все же сумели прорвать оборону и войти в промзону, на всей территории которой сейчас слышаться мощные взрывы и бесконечные перестрелки.

Положение под Авдеевкой можно назвать «чрезвычайно напряженным», рассказали военные корреспонденты. Они уверены, что союзным силам все же удастся вытеснить украинских боевиков из города и установить над ним контроль, частично прекратив обстрелы столицы ДНР.

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