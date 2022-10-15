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Британские спецслужбы берут свои «засекреченные разведывательные данные» из социальных сетей и мессенджеров, пишет портал «Русская весна». Журналисты отметили, что информация об установлении контроля над населенными пунктами Опытное и Иванград, которую уже озвучили разведчики Великобритании, недостоверна.

Российские ВС действительно продолжают боевые действия в районе этих населенных пунктах, однако до настоящего момента установить контроль над ними не удалось. Боевики ВСУ несут крупные потери, но продолжают отчаянное сопротивление. Кроме того, украинское командование перебросило в район несколько новых подразделений.

Колоссальные потери под Артемовском несет 125-я бригада украинской армии. При этом в списке погибших уже числится и несколько наемников из западных стран.

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