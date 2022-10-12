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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись применения зажигательных снарядов по позициям боевиков в Никополе Днепропетровской области. Напомним, ранее сообщалось, что после этой атаки десант, намеревающийся высадиться на Запорожской АЭС, оказался в огневой ловушке.

Военные корреспонденты рассказали, что видео сделано украинской стороной:

«Украинские СМИ истерично заявляют, что их обстреливают “запрещённым оружием”, забывая как они били зажигательными боеприпасами по Донбассу 8 лет», – написали авторы публикации.

При этом российские ВС не бьют зажигательными боеприпасами по врагу и уж тем более по мирным людям, как это делают украинские боевики. Снаряды задействованы лишь для подсветки целей в ночное время.

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