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Портал «Русская весна» показал видеозапись, на которой артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожают отряды противника. Военные корреспонденты отметили, что уцелевшие неонацисты спасаются бегством, бросая погибших и раненых сослуживцев на поле боя.

По словам военкоров, 11-й гвардейский полк Народной милиции ДНР обнаружил замаскированную вражескую бронетехнику и несколько подразделений личного состава. По ним было принято решение нанести артиллерийский удар.

Атака застала боевиков ВСУ врасплох. Они бросились спасаться бегством, даже не пытаясь подобрать тела сослуживцев, которым повезло гораздо меньше. Мало того, они оставили на поле боя и технику, которая досталась российским военным в качестве трофеев.

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