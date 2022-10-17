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В Киеве прозвучала еще одна серия взрывов. Беспилотники-камикадзе «Герань-2» предприняли новую атаку, которая оказалась вполне успешной, пишет портал «Русская весна» со ссылкой на заявления официальных лиц украинской столицы.

В Сети уже появилось множество видеозаписей утренних ударов по Киеву. На одной из них видно, как украинская зенитная ракета, пытавшаяся сбить беспилотник, промахивается и поражает многоэтажный жилой дом.

Также на одной записи зафиксирован «салют ВСУ в честь России и Ирана». На ней украинские боевики светят в ночное небо прожекторами, чтобы не потерять из виду дроны-камикадзе, и открывают по ним огонь из автоматов. Разумеется, эта авантюрная попытка завершилась провалом.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным беспилотники «Герань-2» поразили здание «Укрэнерго» у железнодорожного вокзала в Киеве.

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