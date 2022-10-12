Американский таблоид The Washington Post сообщил, что в окружении российского лидера Владимира Путина появился человек, бросивший ему вызов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, однако заявил, что разногласия относительно специальной военной операции являются вполне нормальным явлением. Этим он фактически подтвердил, что эти самые разногласия все-таки были, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты поясняют, что речь идет об извечном споре между «голубями» и «ястребами». Первые, которые воспользовались локальным успехом Украины в Красном Лимане, выступают за перемирье, дипломатическое урегулирование конфликта. Вторые же готовы продолжать противостояние до момента, когда в глазах президента США Байдена появится страх.

Именно из-за «голубей» возникла та ситуация, которая наблюдается сейчас. Они не дали развить успех в 2014 году, когда на Украине были чрезвычайно сильны пророссийские настроения и слишком долго настаивали на переговорах с Киевом после начала СВО в 2022-м. Однако сейчас их роль сведена к минимуму. И, вопреки заявлениям США, никакой угрозы для Владимира Путина сейчас нет. Напротив, его роль в «ротации птиц» существенно выросла после объявления частичной мобилизации.

Авторы публикации уверены, что у Байдена гораздо больше шансов получить противников среди своего окружения. Мало того, дело может завершиться и его смещением с поста президента.