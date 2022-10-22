ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» сообщил о переброске Литвой и Польшей войск к белорусской границе Они прикрываются учениями Североатлантического альянса и концентрируют на своих рубежах военную технику и пехотные подразделения.

Военные корреспонденты отметили интересный факт – подразделения ВС Литвы легко опознаются по тактическим знакам красного цвета.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что Беларусь может вывести свои войска на границу с Украиной, чтобы создать видимость подготовки наступления на Киев и отвлечь тем самым подразделения ВСУ. Не исключено, что действия Литвы и Польши являются таким же отвлекающим маневром, призванным предотвратить подобный сценарий.

Вам может понравиться

Секретарь СНБО Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды» и «промывания мозгов жителям страны». Он заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории

Патрушев: На заседании Совбеза обсуждались вызовы безопасности РФ из-за миграционного кризиса

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что в ходе очередного заседания 19 октября обсуждались те вызовы, которые могут встать перед Россией из-за глобального миграционного кризиса. По словам главы Совбеза,

РИА “Новости”: ВС РФ применили на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе

Российские войска активно используют барражирующие боеприпасы (их ещё называют дронами-камикадзе) в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Уже использовано “несколько сотен” таких устройств. Об этом сообщает РИА “Новости” со