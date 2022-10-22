Портал «Русская весна» сообщил о переброске Литвой и Польшей войск к белорусской границе Они прикрываются учениями Североатлантического альянса и концентрируют на своих рубежах военную технику и пехотные подразделения.

Военные корреспонденты отметили интересный факт – подразделения ВС Литвы легко опознаются по тактическим знакам красного цвета.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что Беларусь может вывести свои войска на границу с Украиной, чтобы создать видимость подготовки наступления на Киев и отвлечь тем самым подразделения ВСУ. Не исключено, что действия Литвы и Польши являются таким же отвлекающим маневром, призванным предотвратить подобный сценарий.