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В противостоянии с РФ Киев решил разыграть «женский финал». Портал «Русская весна» объясняет, что с 1 октября на военную службу на Украине в обязательном порядке начали призывать представительниц прекрасной части человечества.

Причиной этому стала тактика «кровавой лавины», которую киевский режим задействовал на Херсонском направлении. В желании захватить как можно больше территорий он перебросил туда силы с Донбасса и из Запорожской области, оголил даже столицу. При этом подавляющее большинство атак захлебнулось с серьезными потерями среди неопытных боевиков территориальной обороны.

Теперь на фронте могут появиться и женщины, которых Киев решил мобилизовать в принудительном порядке. Впрочем, его совершенно не волнует, что финал боевых действий может оказаться «женским». Противостояние с РФ идет до последнего украинца или даже украинки и этот план власти страны успешно выполняют.

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