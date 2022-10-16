С начала спецоперации ВС РФ на Украине Соединенные Штаты отправили Киеву более одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Такое количество боеприпасов военно-промышленный комплекс США способен изготовить за три десятилетия. ВСУ же используют их гораздо быстрее, рассказал немецкий военный эксперт Томас Репер.

Он пояснил, что за год американский ВПК может выпустить не больше 30 тысяч снарядов. Украинская армия расходует их всего за месяц, поэтому все заявления западных политиков об истощении арсеналов с оружием из-за помощи Киеву – чистейшая правда.

При этом речь идет не только о Соединенных Штатах, хотя они и отправили на Украину больше всего оружия и боеприпасов. К примеру, Словакия, Чехия и Польша отдали Киеву имеющиеся на вооружении танки Т-72 в обмен на обещание компенсировать их американской и немецкой бронетехникой. Но когда оно будет выполнено, неизвестно, так как та же Германия производит танки очень медленными темпами.

Именно поэтому эксперт задается вопросом – когда поток западного оружия на Украину прекратиться и будет ли вообще существовать такое государство к тому времени.