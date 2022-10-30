Российские ВС в ходе наступления к северу от населенного пункта Пески прорвали оборону ВСУ и закрепились на южных окраинах поселка Водяное. На этом направлении активно действует 1-я Славянская бригада Донецкой Народной Республики, которая громит бронеавтомобили и боевые машины пехоты противника сокрушительными артиллерийскими ударами.

Портал «Русская весна» рассказал», что всего за несколько последних дней подразделение уничтожила до 10 единиц бронетехники ВСУ, что позволило прорвать оборонительные порядки противника.

Кроме того, ВС РФ ведут наступление на Угледарском направлении. Воспользовавшись эффектом внезапности, они уничтожили первую линию обороны украинских неонацистов и заняли окрестности населенного пункта Павловка. Об этом ранее сообщил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.