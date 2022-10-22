Бойцы спецназа ДНР уничтожили американский бронетранспортер М113, используемый украинскими боевиками. Портал «Русская весна» показал видео этой атаки, для которой использовались противотанковые управляемые ракеты.

Военнослужащие 3-го батальона спецназа ДНР у населенного пункта Водяное обнаружили движущийся в их сторону бронетранспортер, экипаж которого намеревался воспользоваться темнотой. Однако у российских бойцов имелся тепловизор, который быстро показал наличие цели.

После этого оставалось лишь выпустить ракету, которая превратила бронетранспортер в груду бесполезного металла.

Напомним, что ВС РФ 22 октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак несколько областей ввели веерные отключения электроэнергии. Также в ряде регионов отсутствует подключение к интернету.