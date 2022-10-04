Передавал данные о состоянии дел на станции через мессенджеры одному из сотрудников Службы безопасности Украины. В этом признался генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов. Соответствующее видео в своём эфире показал телеканал “Россия-24”.

Мурашов также рассказал, что знал о повреждениях на станции, а также о том, что они появились после того, как по объекту вели обстрел подразделения ВСУ. Гендиректор даже был в курсе того, что атаки украинских военных могли создать на станции чрезвычайные ситуации и привести к экологической катастрофе.

Сейчас Мурашов находится за пределами территории, которую контролируют российские войска. После признаний его выдворили на территорию, которую контролируют ВСУ.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась с конца лета. В настоящее время станция находится под контролем России на той части Запорожской области, которую недавно приняли в состав РФ. Обстрелы станции и населённых пунктов, которые расположены по близости, ВСУ продолжает и в настоящее время.