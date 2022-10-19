ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В зону проведения специальной военной операции на Украине отправлены БТР-МДМ «Ракушка». Кроме того, на фронт регулярно поставляются боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М, сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Ростех».

Также компания «Высокоточные комплексы», входящая в структуру «Ростеха», отправляет военнослужащим, участвующим в спецоперации, самоходные гаубицы «Мста-С» и самоходные артиллерийские установки «Малка», танки Т-90-М «Прорыв».

Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в три смены, что дает возможность быстро отправлять в зону СВО новую экипировку, оружие и боеприпасы, боевую технику и многое другое. Усиленный режим ВПК позволяет своевременно обеспечивать российские войска всем необходимым, рассказали в пресс-службе «Ростеха».

Вам может понравиться

Пашинский рассказал пранкерам об исчерпавшихся возможностях ВСУ

Пранкеры Лексус и Вован связались с украинским депутатом Сергеем Пашинским от имени бывшего посла США в Киеве Майкла Макфола и выяснили много интересных деталей о ВСУ. Политик сообщил, что перспектив

Спецназ Росгвардии отремонтировал и поставил в боевой строй трофейный украинский танк Т-72

В одной из воинских частей украинской армии бойцы Росгвардии захватили в качестве трофея танк Т-72. Боевая машина имела ряд проблем, но ее сумели привести в идеальное состояние и задействовать в

Герой России Клупов раскрыл сценарий сражения за Херсон

Российские ВС имеют несколько неоспоримых преимуществ перед противником в битве за Херсон, заявил Герой России, военный разведчик Рустем Клупов. Он отметил, что положение ВСУ на этом направлении безнадежно. Клупов не