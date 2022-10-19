В зону проведения специальной военной операции на Украине отправлены БТР-МДМ «Ракушка». Кроме того, на фронт регулярно поставляются боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М, сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Ростех».

Также компания «Высокоточные комплексы», входящая в структуру «Ростеха», отправляет военнослужащим, участвующим в спецоперации, самоходные гаубицы «Мста-С» и самоходные артиллерийские установки «Малка», танки Т-90-М «Прорыв».

Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в три смены, что дает возможность быстро отправлять в зону СВО новую экипировку, оружие и боеприпасы, боевую технику и многое другое. Усиленный режим ВПК позволяет своевременно обеспечивать российские войска всем необходимым, рассказали в пресс-службе «Ростеха».