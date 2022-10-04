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В сирийском небе произошёл очередной инцидент между российской и американской авиацией. 3 октября российский Ан-26 был вынужден уклоняться от американских беспилотных летательных аппаратов (БЛПА). Об этом рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии – сообщает РИА “Новости”.

Российский транспортник выполнял плановый полёт с целю снабжения контингента российских войск. Однако на маршруте его следования появились беспилотные летательные аппараты MQ-1 и MQ-9, принадлежащие ВВС США. К счастью, обошлось без столкновений – пилоты Ан-26 смогли его избежать.

Представители российской группировки в Сирии уверяют, что это не первый подобный инцидент. Как правило, американские беспилотники несут на себе ударное снаряжение, а потому любое столкновение с ними может привести к печальным последствиям.

Российские войска на территории Сирии находятся с разрешения местного правительства. В то же время антитеррористическая коалиция войск США и других западных стран разместила свои базы без соответствующего согласования с властями Сирийской Арабской Республики.

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