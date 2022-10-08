Сержант ВС РФ Андрей Зинченко в одиночку остановил наступление ВСУ, сообщил портал телеканала РЕН-ТВ. Отмечается, что боец в ходе спецоперации уничтожил 4 боевых машины пехоты противника и 15 боевиков.

Также сайт рассказал о других военнослужащих, проявивших самоотверженность и героизм в боевых действиях на Украине.

Так, младший сержант Субутай Кара-Сал выполняя задачу по перемещению бронетехники и личного состава в безопасную зону, вступил в неравный бой с подразделением националистов. Ему удалось сжечь две БМП и ликвидировать 30 бойцов противника, после чего задача была выполнена.

Отличился и сержант Дмитрий Парамонов, который в условиях непрекращающегося огня со стороны противника ликвидировал пятерых укронацистов. Перед этим он восстановил работоспособность оборудования, которое обеспечивало подачу электричества. И все это, под градом падающих чуть ли не на голову мин.