Боевики ВСУ принимают перед боем неизвестные препараты, превращающие их в подобие зомби, рассказал российский военнослужащий с позывным «Крым». Он пояснил, что солдаты противника идут прямо на пули и не чувствуют даже серьезных ранений из огнестрельного оружия, передает РИА Новости.

«Крым» рассказал, что его подразделению довелось столкнуться с диверсионно-разведывательной группой ВСУ. Российские ВС открыли огонь по противнику, но боевики совершенно не реагировали на выстрелы. Они продолжали двигаться в том же направлении как живые мертвецы.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось об использовании в украинской армии препаратов, которые отключают болевые и другие центры мозга. Эти медикаменты позволяют боевикам отважно идти с голыми руками на танки, но даже если нацисты выживают в боях, их организм быстро разрушается боевой химией.