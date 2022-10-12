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Российские вооружённые силы продолжают успешно сопротивляться попыткам ВСУ прорвать линию фронта в Луганской Народной Республике. РИА “Новости” опубликовало кадры, как под городом Кременная ведёт боевые действия спецназ.

На кадрах видно, как ведётся огонь из переносного ракетного комплекса “Корнет”. Уточняется. что удар пришёлся по одному из блиндажей ВСУ. В результате несколько украинских солдат было ликвидировано, ещё часть получила ранения. О точном числе убитых и раненных не сообщается.

В сообщении отмечается, что подразделения российского спецназа ведут наблюдения за линией фронта. Для его прорыва ВСУ отправляет небольшие группы военных. Как только их замечают, то координаты тут же передаются группам огневого поражения. По данным, которые приводит РИА “Новости”, ВСУ сосредотачивают удары на линии Сватово — Кременная.

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