Украинские боевики идут на самые различные ухищрения, чтобы подобраться к позициям Народной милиции ЛНР, однако бойцы НМ бдительно следят за подобными поползновениями и ликвидируют противника, рассказал в интервью РИА Новости российский разведчик.

Он поведал, что националисты сперва устраивают провокации, чтобы вскрыть позиции Народной милиции. После этого они переодеваются в форму ополченцев, используют такие же повязки и пытаются подойти как можно ближе и сойти «за своих».

Несмотря на все эти ухищрения, боевикам все же не удается проскользнуть незамеченными. Их моментально вычисляют и пресекают попытки проникнуть на территорию Луганской Народной Республики.

Напомним, что ЛНР полностью находится под контролем союзных сил. Несколько раз диверсантам ВСУ удавалось прорвать оборону и перейти границу республики, однако Народная милиция своевременно реагировала и уничтожала вражеские ДРГ.