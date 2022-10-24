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Россия успешно продает принятые на вооружение в 2011 году бронетранспортеры БТР-82А. Эти боевые машины уже имеются у Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана и Венесуэлы. Но желание приобрести их изъявило большое количество стран с разных континентов. В их числе – Иран и Ирак, Куба и Узбекистан, Армения и Алжир, другие государства, сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на издание «21AAR».

Авторы публикации отмечают, что БТР-82А пользуется неизменно высоким спросом, обходя по этому показателю западные Nexter VBCI или GDLS Stryker. От последних потенциальных покупателей отпугивает цена, относительно слабое вооружение и низкая функциональность.

У БТР-82А с вооружением все в порядке. Пулемет калибра 7,62 миллиметра дополняется спаренной с ним 30-миллиметровой пушкой 2А72. Также к преимуществам относятся высокая проходимость и наличие режима амфибии, в котором бронетранспортер способен преодолевать водные преграды.

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