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На Угледарском направлении союзные силы уже приступили к зачистке населенного пункта Павловка от подразделений ВСУ. Контроль над этим населенным пунктом удалось установить в кратчайшие сроки благодаря внезапному наступлению ВС РФ.

29 октября они фактически уничтожили первую линию обороны противника с применением авиации и реактивных систем залпового огня, после чего закрепились на окраинах Павловки. В воскресенье началась зачистка села.

В населенном пункте украинские ВС организовали крупный укрепрайон, надеясь сдержать наступление российских войск. Однако фактор внезапности позволил оперативно уничтожить основные силы боевиков. Теперь союзные силы имеют отличную возможность вернуть территории, утраченные в летних боях.

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