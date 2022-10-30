На Угледарском направлении союзные силы уже приступили к зачистке населенного пункта Павловка от подразделений ВСУ. Контроль над этим населенным пунктом удалось установить в кратчайшие сроки благодаря внезапному наступлению ВС РФ.

29 октября они фактически уничтожили первую линию обороны противника с применением авиации и реактивных систем залпового огня, после чего закрепились на окраинах Павловки. В воскресенье началась зачистка села.

В населенном пункте украинские ВС организовали крупный укрепрайон, надеясь сдержать наступление российских войск. Однако фактор внезапности позволил оперативно уничтожить основные силы боевиков. Теперь союзные силы имеют отличную возможность вернуть территории, утраченные в летних боях.