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Российские ВС установили контроль над населенным пунктом Макеевка на Сватовском направлении. Они использовали в ходе наступления разведывательные беспилотные аппараты и самые современные высокоточные снаряды.

Дроны «Орлан-10» которые вели разведку с воздуха, выявили подразделения 22-го отдельного центра радиотехнической разведки украинской армии, по которой практически сразу были нанесены удары. Это стало серьезной проблемой для ВСУ, потерявших возможность отслеживать действия российских войск.

ВС РФ на танках Т-80 и Т-90, освободили населенные пункты Новосадовое и Невск, а также пошли в наступление на Терны и Ямполовку. В первом поселке были обнаружены американские гаубицы M777, по которым нанесены удары высокоточными боеприпасами «Сантиметр» и «Краснополь». Обнаружить натовское вооружение помог комплекс артиллерийской разведки Б75 “Пенициллин.

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