Российские ВС подходят к центру населенного пункта Марьинка под Донецком. 31 октября они установили контроль над территорией школы №3, а также над проспектом Дружбы и двумя улицами, пересекающими его.

Говорить о том, что Марьинка полностью находится под контролем ВС РФ пока рано. Боевые действия здесь продолжаются на протяжении нескольких месяцев и ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

Киев сделал из поселка сплошной укрепрайон. На протяжении 8 лет подряд он выстраивал здесь фортификационные сооружения, одновременно используя населенный пункт в качестве одного из плацдармов для обстрелов Донецка.

Напомним, что напряженные бои идут сейчас и под Авдеевкой, установление контроля над которой позволит существенно уменьшить число ударов ВСУ по столице ДНР.