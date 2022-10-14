В результате ракетного удара по Запорожью, нанесенного ВС РФ 14 октября, поражены объекты инфраструктуры областного центра, заявил ставленник Киева Александр Старух, занимающий пост главы военной администрации региона.

В Запорожье объявлена воздушная тревога, Старух обратился к жителям с призывом не покидать укрытий до ее окончания. Также он рассказал о последствиях ракетной атаки.

По словам главы ОВА, ракеты С-300 ударили по инфраструктурным объектам. В результате атаки началось возгорание на некоторых из них. ГСЧС уже отправила на место пожарные машины и подразделения спасателей. О каких именно объектах идет речь, пока не сообщается.

Напомним, что российские ВС атакуют критическую инфраструктуру противника с 10 октября.