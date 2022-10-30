Российский военнослужащий Санчаа Оюн сообщил корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, что попасть в плен к ВСУ – это худшее, что может случиться. Он заявил, что подобного нельзя желать ни одному человеку.

Боец пояснил, что на протяжении двух месяцев неонацисты держали пленных в подвале. Потом их все же перевели в СИЗО, где условия оказались немного лучше. При этом военнослужащим не давали возможности поговорить с родителями по телефону, Оюн смог это сделать лишь когда оказался в Крыму.

Еще один военнопленный, Юрий Жуков, рассказал, как украинцы морально издевались над пленными. Их вынуждали петь украинские песни, причем делать это приходилось, так как другого выхода просто не было.

Также Жуков призвал власти РФ «вытащить» и других пленных. Он сообщил, что некоторые уже на протяжении 8 месяцев находятся в руках нацистов, поэтому их нужно выручать.