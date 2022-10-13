США и Украина неожиданно для себя прорекламировали превосходство российских ПВО над американскими противорадиолокационными ракетами. Они были сбиты над Белгородом. Об этом пишет издание “Русская весна”, ссылаясь на телеграм-канала Hard Blog.

Автор канала утверждает, российские системы ПВО успешно ликвидировали несколько американских ракет AGM-88 HARM, которые США предоставило ВСУ. Стоимость каждой ракеты оценивается в сумму от нескольких сот тысяч долларов до миллиона (цена зависит от модификации). В сообщении утверждается, что ракеты предназначены для подавления элементов ПВО противника, и успешно справляются с американскими системами, но против российских ПВО оказались почти неэффективны.

По мнению автора поста в телеграм-канале, такая демонстрация преимуществ российских ПВО наносит болезненный удар по военно-промышленному комплексу Соединённых Штатов. Дело в том, что за конфликтом на Украине следит весь мир, в том числе и те страны, которые покупали американское вооружение. Для них теперь есть повод задуматься, не были ли деньги потрачены впустую.