Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пограничники ВС РФ вычислили местоположение «блуждающего миномета» украинских ВС и уничтожили его вместе с расчетом, рассказал портал Avia.Pro. Напомним, что именно это подразделение обстреляло населенный пункт Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибло два мирных жителя.

Обнаружить противника позволил беспилотный аппарат. Выяснилось, что украинские боевики были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не попытались замаскировать позиции. Сразу же после установления местонахождения расчета, по нему был нанесен высокоточный удар, уничтоживший противника.

На сайте появилась видеозапись процесса отслеживания минометного расчета, который развернул орудие на границе Белгородской и Харьковской областей. Подразделение задействовало так называемую тактику «блуждающего миномета» – оно постоянно перемещалось, нанося удары по российской территории, после чего тут же меняло позиции.

Вам может понравиться

В Сети появились кадры неудачной охоты украинских истребителей Су-27 на крылатые ракеты ВС РФ

Нехватка средств противовоздушной обороны вынуждает ВСУ использовать для перехвата российских крылатых ракет истребители Су-27. Утром 22 октября один из самолетов попытался сбить боезаряд, но потерпел неудачу, рассказал портал «Военное обозрение».

РВ: Идет бой ВС РФ и ВСУ под Опытным, грохот артиллерии слышит весь Донецк

Населенный пункт Опытное – это еще один плацдарм ВСУ, с которого они годами обстреливали Донецк. Сейчас поселок является приоритетной целью ВС РФ, которые готовятся к штурму и проводят артподготовку, сообщает

Российский БТР-82А продается на мировом рынке гораздо лучше, чем западные бронетранспортеры

Россия успешно продает принятые на вооружение в 2011 году бронетранспортеры БТР-82А. Эти боевые машины уже имеются у Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Азербайджана и Венесуэлы. Но желание приобрести их изъявило большое количество