Пограничники ВС РФ вычислили местоположение «блуждающего миномета» украинских ВС и уничтожили его вместе с расчетом, рассказал портал Avia.Pro. Напомним, что именно это подразделение обстреляло населенный пункт Шебекино в Белгородской области, в результате чего погибло два мирных жителя.

Обнаружить противника позволил беспилотный аппарат. Выяснилось, что украинские боевики были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не попытались замаскировать позиции. Сразу же после установления местонахождения расчета, по нему был нанесен высокоточный удар, уничтоживший противника.

На сайте появилась видеозапись процесса отслеживания минометного расчета, который развернул орудие на границе Белгородской и Харьковской областей. Подразделение задействовало так называемую тактику «блуждающего миномета» – оно постоянно перемещалось, нанося удары по российской территории, после чего тут же меняло позиции.