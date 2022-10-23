Пока Запад атакует Иран за якобы предоставление РФ своих беспилотников Shahed, Россия намеревается задействовать на Украине разведывательно-ударные дроны «Ласточка-М». Эти беспилотники с дальностью полета в 45 километров могут не только обнаруживать позиции врага, но и уничтожать его бронетехнику и вооружение, сообщает портал «Свободная пресса».

Эксперты считают именно этот беспилотник реальной угрозой для американских комплексов HIMARS, применяемых Украиной. «Ласточка-М» может обнаруживать хорошо замаскированные позиции РСЗО и сбрасывать на них бомбы, которые хоть и имеют компактные габариты, но вполне справятся с уничтожением вражеской техники.

Российские ВС в последние месяцы очень активно используют дроны-камикадзе. К БПЛА «Герань-2», которые громят объекты энергетической инфраструктуры Украины, добавились также барражирующие боеприпасы «Ланцет» от концерна «Калашников», способные атаковать любые наземные и воздушные цели.