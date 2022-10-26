На запорожском направлении военнослужащие Южного военного округа активно используют миномёты. Они применяются при подавлении огневых точек противника и поддержки пехоты. Об этом РИА “Новости” рассказал один из командиров артиллерийского подразделения. В соответствующей публикации приводится также видео, на котором показан миномётный расчёт в действии.

По словам собеседника информационного агентства, миномёты ведут довольно плотный огонь по позициям неприятеля. За одни сутки средний расход одного орудия составляет около 100 мин. При этом с миномётных позиций артиллеристы ведут обстрел подразделений ВСУ ежедневно – украинские военные пытаются прорвать оборону российских войск уже долгое время.

Командир артиллерийского подразделения также рассказал, что для более точного наведения на цели расчёты используют беспилотные летательные аппараты. Дроны позволяют корректировать огонь, и более эффективно поражать позиции украинских военных.