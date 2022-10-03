“Легионер” заменит “ратников” и “сотников”. Экипировка с таким интернациональным названием будет выпускаться в России. Она заменит экипировку с “исконно русскими” названиями. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

По данным источников, необходимость в разработке новой экипировки продиктована временем. Как показала специальная военная операция, специфика боевых действий поменялась. Кроме того, есть новые материалы и технологии, которые могут ещё лучше обезопасить солдата во время выполнения поставленных перед ним задач.

Точные сроки создания экипировки “Легионер” не называются, однако сообщается, что комплект “Ратник”, который сейчас находится на вооружении ВС РФ, по-прежнему считается эффективным. Его начали поставлять в войска около 10 лет назад.