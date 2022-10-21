Сервис «Работа.ру» задался целью найти самые комфортные города России для проживания в холодное время года. Он провел исследование, в котором приняли участие 3 тысячи жителей разных субъектов РФ, передает портал “Газета.ру”.

Первое место в своеобразном рейтинге, составленном по результатам опроса, занял город Сочи. Ему отдали свои голоса 52 процента россиян, которые заявили, что курорт обладает широким выбором рекреационных ресурсов и радует теплом даже зимой.

Те же преимущества россияне отметили и у Краснодара, который оказался на второй строчке рейтинга. Он получил 28 процентов голосов участников опроса.

Сенсационно на третьем месте оказался Санкт-Петербург. Непрекращающаяся сырость и традиционно холодные зимы не отпугнули проголосовавших за него 14 процентов россиян, которые выделили доступные цены на продукты и большой выбор возможностей для развлечений и отдыха в холодное время года.

Замыкают пятерку лидеров среди самых комфортных городов для зимовки Москва и Калининград.