ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сервис «Работа.ру» задался целью найти самые комфортные города России для проживания в холодное время года. Он провел исследование, в котором приняли участие 3 тысячи жителей разных субъектов РФ, передает портал “Газета.ру”.

Первое место в своеобразном рейтинге, составленном по результатам опроса, занял город Сочи. Ему отдали свои голоса 52 процента россиян, которые заявили, что курорт обладает широким выбором рекреационных ресурсов и радует теплом даже зимой.

Те же преимущества россияне отметили и у Краснодара, который оказался на второй строчке рейтинга. Он получил 28 процентов голосов участников опроса.

Сенсационно на третьем месте оказался Санкт-Петербург. Непрекращающаяся сырость и традиционно холодные зимы не отпугнули проголосовавших за него 14 процентов россиян, которые выделили доступные цены на продукты и большой выбор возможностей для развлечений и отдыха в холодное время года.

Замыкают пятерку лидеров среди самых комфортных городов для зимовки Москва и Калининград.

Вам может понравиться

Ходаковский сообщил, что ВСУ вновь накапливают силы для наступления у Красного Лимана

Киев предпринимает попытки атаковать на Херсонском направлении, нагнетая ситуацию в регионе. Одновременно с этим он накапливает силы еще и в Красном Лимане, намереваясь снова перейти в наступление на Донбассе. Командир

Пригожин подтвердил формирование народного ополчения и возведение оборонительных линий

Представитель руководства ЧВК «Вагнер» Андрей Богатов в настоящий момент занимается формированием народного ополчения в Белгородской области. Также он осуществляет строительство фортификационных сооружений, призванных защитить регион от возможной агрессии со стороны

В Китае восхитились российскими “искандерами”

Западные страны не до конца осознают опасность, которая исходит от российских оперативно-тактических комплексов “Искандер”. Они одним ударом могут разгромить военные базы в США. Об этом пишет китайское издание Sohu. Перевод