По информации западных СМИ, Россия якобы намеревается закрыть для полетов сразу семь районов Баренцева моря. По словам журналистов, летный состав получил уведомления NOTAM, которые подтверждают эту информацию. Также они были разосланы и экипажам гражданских судов.

Портал Avia.Pro отмечает, что западные СМИ не в первый раз делают подобные заявления. Ранее норвежская пресса сообщала, что районы будут закрыты 12 октября. Но сейчас отмечается, что сроки могли быть перенесены.

Запад считает, что Россия собирается провести крупные испытания ракетного вооружения, в связи с чем районы и закрываются для полетов. Именно в Баренцевом море чаще всего тестируются как стратегические ракеты, так и новейшие гиперзвуковые боезаряды. Ранее западные СМИ писали, что в этом году РФ якобы намеревается провести испытания сверхсекретной ракеты «Буревестник», о которой на данный момент неизвестно ничего, кроме названия.