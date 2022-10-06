ВСУ продолжают подготовку наступления на подконтрольные России территории Запорожской области. Представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что Киев стянул к границам региона огромные силы.

По словам Рогова, ВСУ еще ни разу за всю специальную военную операцию ВС РФ не собирали столь крупные подразделения войск. Несмотря на потери, которые Киев несет пока еще в коротких боях, его наступательный потенциал слишком высок. Он быстро восполняет потери, ставя в строй мобилизованных резервистов.

Рогов уверен, что главной целью ВСУ в Запорожской области является атомная электростанция в Энергодаре. Киев попытается подорвать Кременчугскую ГЭС, чтобы затопить станцию и повторить тот же сценарий, который разыгрался во время аварии на Фукусиме.

После прорыва ГЭС уровень воды может подняться на 60 метров, из-за чего атомная электростанция окажется почти полностью затопленной.