ВСУ в очередной раз нанесли удар по Энергодару с использованием американских гаубиц M777. Замглавы военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что три снаряда угодили по местной гостинице, а еще один разорвался на въезде в город.

Напомним, что в Энергодаре располагается Запорожская атомная электростанция. ВСУ неоднократно наносили удары по ее территории, стремясь спровоцировать ядерную катастрофу. Именно из-за этого АЭС была остановлена.

На этот раз боевики не атаковали ЗАЭС, но ударили по гражданской инфраструктуре России. Артиллерийский огонь велся с другого берега Днепра, сообщил Рогов.

Напомним, что на днях ВСУ попытались форсировать реку и захватить атомную станцию, однако эта операция завершилась плачевно для них. ВСУ ликвидировали диверсантов и потопили плавсредства, на которых те пересекали Днепр.