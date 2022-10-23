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ВСУ в очередной раз нанесли удар по Энергодару с использованием американских гаубиц M777. Замглавы военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что три снаряда угодили по местной гостинице, а еще один разорвался на въезде в город.

Напомним, что в Энергодаре располагается Запорожская атомная электростанция. ВСУ неоднократно наносили удары по ее территории, стремясь спровоцировать ядерную катастрофу. Именно из-за этого АЭС была остановлена.

На этот раз боевики не атаковали ЗАЭС, но ударили по гражданской инфраструктуре России. Артиллерийский огонь велся с другого берега Днепра, сообщил Рогов.

Напомним, что на днях ВСУ попытались форсировать реку и захватить атомную станцию, однако эта операция завершилась плачевно для них. ВСУ ликвидировали диверсантов и потопили плавсредства, на которых те пересекали Днепр.

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