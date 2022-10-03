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Украинские националистические формирования планируют форсировать Днепр и напасть на Запорожскую атомную электростанцию, заявил представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Он рассказал, что рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что находится немного выше Днепровской ГЭС, украинские боевики не менее трех раз проводили учения. Они планируют высадить диверсантов перебраться через Днепр и создать плацдарм для дальнейшего продвижения к Энергодару.

Цель Киева – установить контроль над городом и находящейся на его территории Запорожской АЭС. Не исключено, что ВСУ также готовят террористический акт, результатом которого может стать ядерная катастрофа.

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