ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия вознамерилась дать генеральное сражение на территории Запорожской области. Она собрала на границах региона больше личного состава и техники, чем задействовала с начала специальной военной операции, заявил представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Мощный наступательный потенциал позволяет Киеву пойти в атаку на Запорожскую область. Кроме того, ВСУ готовят еще одну попытку высадки десанта в Энергодаре и захвата атомной электростанции. Сейчас в этой диверсии будут участвовать только боевики, прошедшие полный курс обучения в Европе.

Напомним, что ранее ВСУ уже пытались высадить на Запорожской АЭС десант с моторных лодок. Однако операция прошла неудачно, боевики были ликвидированы подразделениями ВС РФ, своевременно обнаружившими диверсионную группу.

Вам может понравиться

Депутат Гурулев: Нужно срочно уничтожать критическую инфраструктуру Украины

Российским ВС пора прекращать спонтанно наносить удары по объектам на территории Украины. Необходимо составить план и в строгом соответствии с ним выводить из строя критическую инфраструктуру страны. Без этого достичь

“Юстас рано расшифровался”: Медведев прокомментировал мирный план Илона Маска

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя мирный план американского бизнесмена Илона Маска, заявил, что тот вполне достоин присвоения «внеочередного офицерского звания», «Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа

“Взгляд”: новый украинский корвет может изменить баланс сил в Чёрном море

Корвет ВМС Украины “Гетман Иван Мазепа”, который на днях спустили на воду в Турции, может стать первым шагом к изменению баланса сила на Чёрном море не в пользу России. Об