Украинская армия вознамерилась дать генеральное сражение на территории Запорожской области. Она собрала на границах региона больше личного состава и техники, чем задействовала с начала специальной военной операции, заявил представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Мощный наступательный потенциал позволяет Киеву пойти в атаку на Запорожскую область. Кроме того, ВСУ готовят еще одну попытку высадки десанта в Энергодаре и захвата атомной электростанции. Сейчас в этой диверсии будут участвовать только боевики, прошедшие полный курс обучения в Европе.

Напомним, что ранее ВСУ уже пытались высадить на Запорожской АЭС десант с моторных лодок. Однако операция прошла неудачно, боевики были ликвидированы подразделениями ВС РФ, своевременно обнаружившими диверсионную группу.