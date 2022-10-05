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Украинские боевики готовят наступление на Кременную и Сватово в ЛНР, заявил посол республики в России Родион Мирошник. По его словам, к этим населенным пунктам перебрасываются крупные подразделения ВСУ и новая техника, полученная от Североатлантического альянса.

Мирошник добавил, что наиболее вероятным направлением для наступления украинских боевиков является именно Сватово. Впрочем, нельзя исключать, что они попытаются вытеснить российские ВС еще и из Кременной.

По словам Мирошника, сейчас идет переброска именно нового натовского вооружения. Ничего другого в распоряжении Киева уже не осталось, поэтому пополнять запасы чем-либо другим он уже не в состоянии.

Напомним, что в Кременной сейчас располагаются подразделения ВС РФ, которые вышли из Красного Лимана и выстроили новую линию обороны.

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