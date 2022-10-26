Киевский режим получил санкцию своих западных партнёров на ядерную провокацию. У России есть веские доказательства, что Украина готова применить так называемую “грязную бомбу” на своей территории. Чтобы это стало возможным, необходимо было получить одобрение на Западе. Об этом говорится в аналитическом материале РИА “Новости”.

Последствия от применения “грязной бомбы” могут оказаться очень серьёзным. Значительная территория может быть “заражена” радиацией. В публикации указывается, что из-за своих особенностей ядерную “грязную бомбу” страна может собрать и без особых достижений в науке и технике. Как уверяют эксперты, на применение такого вооружения может пойти только слабая страна, которая испытывает проблемы на поле боя.

Данные российской разведки говорят, что на Украине создание “грязной бомбы” завершено. Тем не менее Киев всё это опровергает. Однако ещё в феврале, до начала специальной военной операции России, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова восстановить свой ядерный потенциал.