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Командование ВСУ рассылает свои подразделения в разные регионы и на разные участки линии фронта, что говорит о готовящемся наступлении. Но откуда ждать главного удара, сейчас предсказать сложно, считает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он напомнил, что ВСУ проводят тренировку диверсионных групп для высадки десанта на Запорожской АЭС, накапливают силы в Угледаре, готовят наступательные действия рядом с Гуляй-полем и Ореховом.

Также высока активность националистических формирований в Донецкой Республике – Киев собирает «ударные кулаки» под Марьинкой и Красногоровкой, под Светлодарском. Также он беспрерывно атакует Красный Лиман, взять который по-прежнему не удается.

Не стоит расслабляться и защитникам Херсонской области. Пока они успешно отбивают атаку за атакой, но ВСУ собирают резервы и на этом направлении. По мнению эксперта, Киев проводит разведку боем на всех направлениях одновременно, чтобы выявить уязвимое место, определить участок, на котором ВС РФ не ждут атаки и ударить именно туда.

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