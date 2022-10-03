30 человек погибли и почти 90 получили ранения в ходе обстрела ВСУ автомобильной колонны с мирными гражданами. Они хотели проголосовать на референдуме за присоединение Запорожья к России, а для этого собирались въехать на подконтрольную союзным войскам территорию. Об этом РИА “Новости” рассказали выжившие после ракетного удара очевидцы.

В сообщении информагентства уточняется, что колонну обстреляли 30 сентября. Мирные жители ехали с подконтрольной ВСУ части Запорожья, однако в Мелитополь их не выпускали украинские силовики. Граждане стали высказывать недовольство. А после по автоколонне был нанесён удар. Утверждается, что среди жертв есть и дети. В числе прочих погибла молодая девушка с грудным ребёнком.

Ещё один собеседник РИА “Новости” рассказал, что из-за невозможности выехать на подконтрольную России территорию, граждане устроили митинг 29 сентября. Доходило до того, что люди в знак протеста ложились на дорогу.