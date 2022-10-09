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Глобальную спутниковую систему Starlink, разработанную американской компанией SpaceX, используют ВСУ для координации своих действий. Такую информацию предоставил попавший в плен в Луганской Народной Республике боец бригады территориальной обороны. Видеозапись с ним публикует РИА “Новости”.

Остап Коцюба – так зовут пленного – уточнил, что бригада, в которой он служил, использовала Starlink для связи командных пунктов с вышестоящим руководством. Техника со слов украинского силовика значительно помогала в ведении боевых действий. Поэтому в случае повреждения специального оборудования, которое обеспечивала связь со спутниками, старались его по возможности быстро чинить.

Оборудование для системы Starlink Украине ранее предоставил американский предприниматель и руководитель SpaceX Илон Маск. Недавно в своём твиттер-аккаунте он предлагал вариант для достижения мира на Украине. В числе прочего, он заявил, что Крым нужно признать российской территорией, а на освобождённых регионах, которые недавно вошли в состав России, Маск предлагал провести новые референдумы под контролем международного сообщества. А затем признать итоги голосования.

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