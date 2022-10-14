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Киев перебрасывает к Запорожью крупные силы, готовясь к наступлению. Офицер Народной милиции ДНР с позывным «Клим» сообщает, что эшелоны с техникой и тяжелым вооружением, а также подразделения ВСУ подходят к областному центру практически ежедневно.

Эту ситуацию прокомментировал обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он отметил, что Киев все еще не может забыть локальный успех в Харьковской области и мечтает повторить его, для чего стягивает силы не только на Донбасс, но и к Запорожской области. Причем последняя привлекает пристальное внимание.

Главной задачей Киева на этом направлении является получение выхода к Азовскому морю. Кроме того, с территории Запорожской области ВСУ смогут начинать наступление на Херсон и Крымский полуостров, а также на Мариуполь. Но установить контроль над регионом не так просто. Для этого украинским формированиям придется прорвать оборону под Гуляполем и Ореховом, а также вытеснить российские ВС из Бердянска и Мелитополя. Эти города хорошо защищены, поэтому единственное, на что может рассчитывать Киев – это на громкую «информационную победу», которая вряд ли даст ему в руки контроль над приморскими населенными пунктами

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