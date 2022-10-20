Российские войска активно используют барражирующие боеприпасы (их ещё называют дронами-камикадзе) в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Уже использовано “несколько сотен” таких устройств. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

Собеседник информационного агентства уточнил, что речь идёт исключительно о российских разработках: беспилотниках “Куб” и двух видов “Ланцетов”. Источник добавил, что дроны показали высокую эффективность при уничтожении средств украинских ПВО, радиолокационных станций и так далее.

Ранее западные СМИ и официальные лица Украины заявляли, что под видом российских беспилотников используются иранские дроны. Однако Москва и Тегеран неоднократно говорили о том, что подобных сделок не заключалось. Вопрос о применении иранских дронов рассматривался и на заседании Совбеза ООН, однако никаких внятных доказательств тому, что Россия их использует, представлено не было.