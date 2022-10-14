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Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев прокомментировал недавний визит эксперта по экономическим связям Соединенных Штатов и Китая Скотта Кеннеди в Пекин. Специалист был принят китайским МИД, что многие западные издания назвали огромным достижением.

Журналист отметил, что за этим визитом следили во всем мире, так как подавляющее большинство людей ожидают возвращения ситуации к нормальному режиму. Причем относится это не только к Пекину и Вашингтону, но и к тому напряжению, которое сейчас с каждым днем повышается между коллективным Западом и Россией.

Все стороны, по мнению Косырева, уже ощущают смертельную усталость от этого непрекращающегося накала страстей. Поэтом период ненормальности медленно, но уверенно заканчивается, возвращаясь в эпоху 70-х годов прошлого столетия. Глобальный интерес к визиту Кеннеди в Китай подтверждает, что многие мечтают существенно ускорить этот процесс.

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