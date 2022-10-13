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Служба безопасности Украины вместе с радикальными националистами «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) планировали устроить беспорядки в Мелитополе Запорожской области. Однако правоохранители своевременно отреагировали и задержали украинских террористов, сообщает РИА Новости.

Агент СБУ Павел Кишинец, который был вынужден сдаться правоохранителям, рассказал, что в Мелитополь свозили оружие, чтобы организовать серьезные беспорядки. Хранилось оно в трех гаражах местных жителей.

Также российские спецслужбы установили личности всех потенциальных участников диверсии. В настоящий момент они уже задержаны и дают показания. Все боевики «Правого сектора» и пособники украинской СБ признались, что готовили беспорядки в городе, направленные на свержение законной власти.

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